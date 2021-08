Una doppietta per aprire la stagione al meglio. Dusanè già in formissima e alla prima ufficiale in stagione va a segno con una doppietta. Due gol al Cosenza nel primo turno di Coppa Italia, due gol che sono ancora un segnale al mercato. Sul tavolo della viola c'è ancora la questione rinnovo, mentre alla porta del club bussano in molti, tra cui la Juventus.