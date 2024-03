Il candidato principale per sostituire Massimiliano Allegri alla Juventus resta Thiago Motta. La Gazzetta dello Sport fa un'analisi sul Bologna di Thiago Motta, confrontandolo con le big europee. "Il Bologna avanza con criterio, con il palleggio come tutte le big d’Europa, dal City al Bayern, dal Leverkusen all’Arsenal: a oggi solo otto squadre, nei cinque campionati top, sono migliori nel rapporto tra passaggi completati e campo guadagnato in progressioneper la capacità di combinare fluidità in possesso e solidità in fase difensiva. Ci sono i principi di calcio posizionale che Thiago Motta ha instillato nel Bologna: l’occupazione degli spazi oltre le linee di pressione avversarie - pensate ai movimenti di Fabbian, Ferguson o dello stesso Zirkzee -, l’isolamento degli esterni d’attacco per l’uno contro uno - Saelemaekers, Orsolini, Ndoye -, la partecipazione dei terzini e dei difensori centrali, come l’avanzamento dello strepitoso Calafiori di questi tempi. Il palleggio che ne deriva è utile anche in fase di non possesso".