Nei giorni scorsi Matiasha salutato i compagni alla Continassa per raggiungere l'Argentina dove, con la maglia dell'Albiceleste, parteciperà al Mondiale Under 20. Oggi, la selezione é impegnata in un'amichevole contro il Giappone; test che ha visto Matias Soulé andare in gol dopo soli 2 minuti.