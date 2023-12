Tra i giocatori che hanno realizzato almeno sette gol nei principali cinque campionati europei in corso, Matías(nato il 15 aprile 2003) si distingue come il secondo più giovane, superato solo da Jude Bellingham (nato il 29 giugno 2003), come riporta Opta. L'eccezionale rendimento di Soulé, segnando sette gol a così giovane età, lo conferma come un talento straordinario, una vera "diamante" nel mondo del calcio. La sua abilità nel trovare la via del gol suggerisce un futuro promettente e potrebbe posizionarlo come una delle giovani stelle emergenti nel panorama calcistico internazionale. E la Juve lo osserva…