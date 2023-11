La Juve, tramite il proprio sito ufficiale, propone un focus su Alessandro Sersanti, uno dei giovani della Next Gen partiti in prestito la scorsa estate.Questa settimana partiamo dalla: Alessandro, centrocampista bianconero classe 2002 attualmente in forza al, è stato inserito nelladella Lega B per il dodicesimo turno. Frutto di un’altra prestazione convincente per lui (già in gol nella giornata precedente contro il Palermo) nel pareggio 1-1 con la Reggiana, che permette ai lombardi di portare a casa il terzo risultato utile consecutivo, fondamentale per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Domani, 8 novembre, Ale e i suoi saranno impegnati con lo Spezia.