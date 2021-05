MVP STAGIONE 2020/2021: CRISTIAN ROMERO MIGLIOR DIFENSORE



La Lega Serie A comunica oggi nel corso della giornata gli MVP della stagione sportiva 2020/2021: il miglior giovane, portiere, difensore, centrocampista, attaccante e l’MVP assoluto riceveranno il trofeo sul terreno di gioco all’inizio della Serie A TIM 2021/2022.



La classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati da Netco Sports. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM, TIMVISION Cup e PS5 Supercup. Il premio Miglior Difensore della stagione 2020/2021 è stato assegnato al calciatore dell’Atalanta Cristian Romero.



Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 17 nerazzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:



- Indice di Efficienza Tecnica del 92,1%;

- Rapidissimo ad accorciare la distanza dagli avversari, detiene il record stagionale di Aggressività Difensiva (95,1%);

- Efficace nel coprire gli spazi e leggere in anticipo le giocate avversarie (K-Solution 93,7%), supera il 92% di Efficienza negli 1vs1 difensivi;

- Maturato tatticamente durante la stagione (K-Movement 94,3%) guida la difesa stabilendo il record di palloni recuperati (237) e duelli aerei vinti (122).