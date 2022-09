RAGAZZI IL DUCA È PRONTO A RICREARE QUESTA MERAVIGLIA pic.twitter.com/5ADV6CGK72 —

Angel Di Maria non ci sarà, Adriensì. Per la sfida didi domani contro illapotrà di nuovo contare anche sul classe 1995, che sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il problema fisico che lo ha costretto a saltare la partita di sabato contro la Fiorentina. Il centrocampista francese conosce bene la squadra parigina, dove ha giocato prima di approdare a Torino. E risale proprio a quegli anni il video, che ha fatto il giro dei social e che vi proponiamo in calce, in cui lo si può osservare in campo mentre riesce a fermare Leoin una sfida europea contro il, con tanto di tunnel di tacco al fuoriclasse argentino, che domani affronterà al Parco dei Principi. Dopo una stagione, quella scorsa, con più ombre che luci, quest'anno Rabiot ha mostrato segnali incoraggianti, finché appunto non è stato costretto a fermarsi per infortunio. Domani, a centrocampo, Massimilianodovrebbe puntare anche su di lui.