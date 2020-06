La carriera diè legata, nel passato, nel presente e nel futuro, alla. Nel passato perché fu il club bianconero a prelevarlo dall’Ascoli, per poi venderlo al Bologna stringendo un gentlemen agreement che permetta la sua futura recompra. Presente e futuro spiegati, soprattutto in virtù del primo impegno di Serie A delle due squadre alla ripresa, che si troveranno l’una contro l’altra al Dall’Ara lunedì sera., in netta ascesa sotto la guida tecnica e spirituale di Sinisa Mihajlovic.