Oggi oltre al caffè, @Hans14Nicolussi vi offre anche un cioccolatino. pic.twitter.com/dEZ6TpNQg4 — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) October 17, 2022

Un Hansda far sgranare gli occhi quello visto ieri nella sfida di Serie B tra, vinta dalla squadra di Bolzano per 2 a 1. Il giocatore cresciuto nel vivaio della, che di recente ha rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2026, ha infatti sorpreso tutti per un passaggio clamoroso a un compagno pronto ad attaccare l'area avversaria, un vero e proprio "cioccolatino" che ha coperto una traiettoria di almeno 60 metri. Il video dell'azione ha subito fatto il giro dei social, mandando in visibilio i tifosi bianconeri. Eccolo di seguito.