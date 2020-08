Oggi il Napoli, in ritiro in Abruzzo, ha affrontato in amichevole i padroni di casa del Castel di Sangro, che militano in Eccellenza. Gli uomini di Gattuso hanno vinto la sfida addirittura per 10-0. Arkadiusz Milik, uno dei nomi caldi per l'attacco della Juventus quest'estate, ha segnato una doppietta ma è stato anche protagonista di una serie di errori sotto porta, alcuni piuttosto grossolani. Su Twitter è spuntata subito un'impietosa compilation che li mostra tutti in successione, fino a quando è stato sostituito. Chissà che questa "predisposizione" di Milik non abbia giocato un ruolo, a suo modo, nella virata bianconera verso Edin Dzeko...