Un altro Marchisio all'orizzonte? Le premesse sembrano esserci tutte, se poi i geni sono gli stessi... L'edizione odierna di Tuttosport racconta di Davide, figlio 12enne di Claudio, che ha fatto sognare i pari età della Juve con una tripletta nel derby contro il Torino, emulando le imprese del papà. Trequartista con il vizio del gol, il ragazzino si è scatenato nel campionato Under 13 andando a segno tre volte contro i granata sotto gli occhi attenti del Principino, che domenica scorsa era in tribunetta ad osservarlo. "Nessun paragone, nessun volo pindarico, ma i tre gol di un Marchisio nel derby Juve-Toro fanno un po' di rumore", scrive il quotidiano. "Per ora, sia chiaro, è solo divertimento".