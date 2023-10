Federico Bernardeschi è stato accostato alla Juventus negli ultimi giorni. Il suo ingaggio in MLS però è molto elevato. Di seguito la classifica.1. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) $20.446.667.2. Lorenzo Insigne (Italia, Toronto) $15.400.000.3. Xherdan Shaqiri (Svizzera, Chicago Fire) $8.153.000.4. Chicharito Hernandez (Messico, LA Galaxy) $7.443.750.6. Sebastian Driussi (Argentina, Austin FC) $6.022.500.7. Héctor Herrera (Messico, Houston Dynamo) $5.246.875.8. Douglas Costa (Brasile, LA Galaxy) $4.508.333.9. Christian Benteke (RD Congo, DC United) $4.432.778.10. Josef Martinez (Venezuela, Inter Miami) $4.391.667.11. Carlos Vela (Messico, LAFC) $4.383.900.12. Teemu Pukki (Finlandia, Minnesota United) $3.550.000.13. Carles Gil (Spagna, New England Revolution) $3.545.833.14. Nicolas Lodeiro (Uruguay, Seattle Sounders) $3.256.667.15. Raul Ruidiaz (Perù, Seattle Sounders) $3.201.120.16. Hany Mukhtar (Germania, Nashville) $3.188.750.17. Jozy Altidore (Stati Uniti, svincolato. Fino al 15 giugno al New England) $2.939.963.18. Sam Surridge (Inghilterra, Nashville) $2.907.639.19. Cucho Hernandez (Colombia, Coulumbus Crew) $2.886.000.20. Diego Rossi (Uruguay, Columbus Crew) $2.677.000.