A febbraio la Juventus affronterà il Villarreal negli ottavi di Champions League. La squadra spagnola sta attraversando un periodo di forma eccezionale e lo testimonia la vittoria di oggi per 5 a 0 contro il Levante. E il dato riportato da Opta: "5 - il Villarreal ha segnato cinque gol in due partite della Liga solo per la seconda volta (5-2 contro l'Alavés e 5-0 contro il Levante), segnando anche nel gennaio 2014 con Marcelino García Toral. Stragrande.".