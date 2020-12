Mentre la Juventus ieri sera era impegnata nella sfida di campionato contro l'Atalanta, in Portogallo è sceso in campo anche il Porto, prossima sfidante di Champions League dei bianconeri. La squadra di Sergio ​Conceição ha vinto 2 a 1 contro il Ferreira e ha avuto così accesso alla semifinale della Coppa di Lega portoghese. Partita per lunghi tratti bloccata, le reti del Porto sono arrivate al 73' e all'80' grazie a Sarr e Luis Diaz. Per dare una misura del risultato, in campionato il Ferreira si trova a ridosso della zona che vale l'accesso all'Europa League.