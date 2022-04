La Juventus, con la vittoria contro il Sassuolo, ha ipotecato il quarto posto e messo nel mirino il terzo, ad oggi occupato dal Napoli. La situazione in casa partenopea non è di certo idilliaca e lo racconta calciomercato.com:



"Non ha lanciato strali don Aurelio, è rimasto al suo posto. Certo, suo figlio Edoardo (vicepresidente) ha avuto da ridire con il tecnico toscano in treno ma sono cose che capitano nel calcio. Il rampollo di casa De Laurentiis non ha gradito ciò che è successo al Castellani e si è fatto trascinare dall'impeto dicendo cose che all'allenatore di Certaldo non sono proprio andate giù. Sta di fatto che il futuro di Spallettone in riva al Golfo è sempre più in bilico".