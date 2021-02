Se domani nel posticipo di Serie A la Lazio non cadrà in casa col Cagliari all'Olimpico, il Napoli scivolerà dal 5° al 6° posto in classifica (al netto della partita da recuperare contro la Juventus, ovviamente). Questo perché nel match di Marassi appena terminato contro il Genoa, la squadra di Gattuso è andata ko per 2-1. Il Genoa, rigenerato dall'ennesima cura Ballardini, porta a casa i 3 punti grazie alla doppietta proprio di un ex Napoli come Goran Pandev nel primo tempo. A difendere il risultato ci ha pensato poi un super Mattia Perin, portiere ancora di proprietà della Juve, che ha sfoderato tutta la sua reattività per respingere al mittente i tentativi partenopei. A proposito di giocatori legati ai colori bianconeri, a propiziare l'illusoria rete di Politano, che ha accorciato le distanze nella ripresa, è stato il neoentrato Manolo Portanova (appena passato al club di Preziosi nell'affare Rovella) con un maldestro tentativo di rinvio in area che ha di fatto servito l'assist al giocatore del Napoli.