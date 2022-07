¡RECUPERA SENSACIONES! Mohammed Ihattaren (20|

Da oggetto misterioso alla rinascita del talento. Mohamedha avuto una breve e fallimentare esperienza in Italia, dopo la firma con la Juventus il prestito alla Sampdoria senza mai lasciare il segno. Poi, il ritorno all'Ajax, dove ha ricominciato ad esprimersi sui suoi livelli, come dimostra il gol segnato oggi in un'amichevole precampionato.