Mohamed Ihattaren met een hattrick voor Ajax! pic.twitter.com/R2FCG48flm — ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2022

Sulla strada giusta del rientro, per dimostrare a tutti il talento che è e che non può rimanere inespresso. Dopo il momento di difficoltà affrontato in Italia, Mohamedsi sta ritrovando in Olanda. Dopo un percorso di recupero della forma, sta scendendo in campo con lo, la squadra B dei Lancieri impegnata nella seconda serie olandese, di cui sta diventando sempre più protagonista. Nella vittoria per 6 a 1 di ieri, contro il Venio, Ihattaren ha segnato una tripletta.