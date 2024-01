Da appena 48 ore a Roma, Deanè pronto a farsi valere. Il giovane difensore classe 2005, di proprietà della Juventus e ora in prestito ai giallorossi, si appresta a fare il suo debutto nel secondo tempo di. Nonostante il breve periodo nella Capitale, la sua inclusione nel match è un chiaro segnale della fiducia riposta in lui dallo staff tecnico. I tifosi giallorossi attendono con trepidazione l'esordio di Huijsen, sperando che il suo contributo possa influenzare positivamente l'andamento della partita e aprire nuove prospettive per il futuro. In attesa anche la Juventus che può osservare la prima in giallorosso del proprio gioiello.