Ryan Gravenberch continua a stupire. Il centrocampista olandese classe 2002, osservato speciale della Juve in chiave mercato, è stato assoluto protagonista dell'ultima vittoria dell'Ajax sul campo del Cambuur, che ha consentito ai Lancieri di restare al primo posto del campionato di Eredivisie con due punti di vantaggio sul PSV Eindhoven: suoi gli assist per le reti di Tadic e Haller nel primo tempo, entrambi con due cross dalla fascia destra; suo anche il gol del 3-2 finale al secondo minuto di recupero, con un gran tiro di destro da fuori area. Un po' alla Paul Pogba, il giocatore a cui, non a caso, viene spesso paragonato.



Gravenberch e Pogba, Pogba e Gravenberch. Sono proprio loro i due sogni di mercato della Juve per l'estate, uniti dal comune denominatore dell'agente Mino Raiola, con cui i dirigenti bianconeri sono in ottimi rapporti. Ovviamente, come sottolinea Calciomercato.com, si tratterebbe di due investimenti molto diversi: il ritorno del francese a Torino avverrebbe a parametro zero - essendo in scadenza con il Manchester United - e con un ingaggio in doppia cifra; scenario opposto, invece, per il giovane olandese, il cui stipendio sarebbe più alla portata del club bianconero che però dovrebbe fare i conti con l'Ajax, che valuta il suo cartellino almeno 35 milioni di euro (più bonus), oltre che con la concorrenza delle altre big europee, come ad esempio il Bayern Monaco. Tutto può ancora succedere, la Juve resta alla finestra. E osserva interessata il "gioiellino" Gravenberch con la speranza che, oltre a segnare come Pogba, possa seguire le sue orme percorrendo la stessa strada verso Torino...