Giornata memorabile per Federico Gatti. In questo lunedì di Pasquetta il difensore acquistato dalla Juve a gennaio ha infatti segnato un gol e servito un assist nel rocambolesco 4-4 del suo Frosinone sul campo della Ternana. Una bella dimostrazione di forza, che non è passata inosservata agli occhi dei tifosi bianconeri che sperano di vederlo in rosa nella prossima stagione, dopo questi ultimi mesi di "gavetta" nella squadra gialloblù dove sta continuando a mettersi in bella mostra.