Ieri sera è stato tra i protagonisti della grande sfida di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, nella quale ha anche segnato un gol, ma il suo prossimo futuro sembra essere lontano dall'Etihad Stadium. In estate Gabriel Jesus potrebbe lasciare il club degli sceicchi, con cui è in scadenza nel 2023, che potrebbe decidere di trovargli una sistemazione per evitare di perderlo a zero tra un anno. In Inghilterra sono già convinti che questa sarà la sua ultima stagione con la maglia del City, tanto che su di lui, secondo le indiscrezioni, hanno già messo gli occhi Arsenal e Barcellona, a caccia di un attaccante di livello internazionale.



Come riportato da Calciomercato.com, sul brasiliano è sempre vivo anche l'interesse della Juventus, che segue la situazione in attesa di nuovi sviluppi. Il suo profilo è nella lista dei dirigenti bianconeri da anni, ma al momento non è stato fatto nessun passo né verso il giocatore e il suo entourage né verso il Manchester City. Tutto resta in stand by, insomma, eccetto il giocatore, che sta vivendo un ottimo momento di forma con sei gol nelle ultime quattro partite. Nonostante ciò il suo futuro è un rebus, e chissà che non sia proprio la Juve a risolverlo...