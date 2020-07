Uno dei più grandi talenti d'Europa sta per trovare la sua destinazione. Il 21enne tedesco Kai Havertz sembra destinato alla Premier League. Come scrive The Athletic, il Chelsea ha già raggiunto un accordo col Bayer Leverkusen da 80 milioni di euro, con un contratto quinquennale per il giocatore da 8 milioni a stagione. Si tratta di un moderno trequartista che si è messo in mostra negli ultimi anni col Leverkusen ed è stato accostato anche alla Juventus. Nella Bundesliga da poco conclusa ha segnato 12 gol e servito 6 assist.