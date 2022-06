Il futuro di Di Maria ancora in bilico. Trattativa in fase di stallo con la Juventus, mentre il Barcellona prova ad inserirsi. In tutto questo, il Fideo pensa al futuro e posa con la maglia della squadra del cuore, quella con cui ha già annunciato di voler chiudere la sua carriera, quella del Rosario Central. La foto di Di Maria è stata condivisa sui profili social del club argentino: "ha ricevuto e indossato la maglia più bella del mondo, quella che ama, quella del #RosarioCentral".