Da possibile partente a protagonista in campo. Non solo nella lista dei convocati, Memphisè finito anche sul tabellino dei marcatori nell'benefica dal sapore di Champions League che ilha disputato ieri sera contro il, terminata sul risultato di 3-3. L'attaccante olandese ha lasciato il segno al 79', contribuendo alla "festa del gol" che ha animato il Camp Nou. Adesso, per lui, laappare più lontana: il club bianconero, infatti, sembra ormai pronto a chiudere per Arekdal Marsiglia.