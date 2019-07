Merih Demiral alza il muro. Il centrale turco, al 60', parte all'inseguimento di Perisic e lo chiude in calcio d'angolo con un recupero meritevole di applausi. Staccato di un paio di metri dal croato, Demiral fa vedere tutta la sua rapidità nel breve, rimontando Perisic - non proprio una tartaruga - e chiudendogli lo specchio della porta per la conclusione d dentro l'area. Solo corner, super Demiral.