In campionato Juan Cuadrado e Duvan Zapata sono avversari: uno con la maglia della Juventus, l'altro con quella dell'Atalanta. In nazionale però è il giallo della Colombia a unirli, e l'hanno dimostrato ieri sera nella prima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022: per battere 3-0 il Venezuela, è servito sbloccare il risultato grazie a un assist dell'ex ala ormai terzino destro della Juve (che in nazionale agisce però in una posizione più avanzata). Incursione sulla destra, cross basso, spaccata vincente di Zapata. Per mister Pirlo sempre una certezza.