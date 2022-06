E' un calderone in cui finiscono tanti nomi, forse troppi. Ma se Di Maria metteva tutti d'accordo, in quest'attesa può accadere sostanzialmente qualsiasi cosa. A partire dalle proposte "più esotiche" e proseguendo con vecchi pallini che ritornano, come Mimmo Berardi ma non solo. Nelle ultime ore, e la voce è stata rimbalzata anche dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juve avrebbe messo gli occhi su Marco Asensio, in scadenza nel 2023 e in rotta con il Madrid. Se non rinnova, saluterà i campioni d'Europa.



LA SITUAZIONE - Come racconta il CorSport, è una suggestione, una voce arrivata direttamente dai media spagnoli, che vorrebbero Asensio nel mirino della Juventus. L'asso spagnolo ha soltanto un anno di contratto, aspetta segnali abbastanza chiari dal Real Madrid, altrimenti inizierà a guardarsi attorno. "Penso che ci siano tre possibilità, che rinnovi con il Real Madrid, che me ne vada subito, ma anche di restare un'altra stagione rispettando il contratto per poi andare altrove", ha raccontato in conferenza, dal ritiro della Spagna.