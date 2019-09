Non solo la Juventus e l'Inter stanno seguendo da vicino la crescita di Troy Parrott , il 'nuovo-Kane' del Tottenham. Sulla punta classe 2002, secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes, ha messo gli occhi anche il Real Madrid che dagli Spurs sta provando ad acquistare anche Christian Eriksen. Intanto, il calciatore è subito andato in rete in Youth League: contro l'Olympiacos, il 17enne ha subito timbrato il cartellino nel primo tempo.