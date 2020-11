I crismi del campione ce li ha, e li dimostra partita dopo partita, gol dopo gol. E sono già una valanga. Erling Braut Haaland, Golden Boy 2020, sta trascinando il suo Borussia Dortmund nella sfida contro l’Hertha Berlino, in vantaggio a fine primo tempo ma rimontato dalla furia del gigante norvegese, che segna uno strepitoso poker, tutto nel secondo tempo (reti al 47’, 49’, 62’, 80'). Come è noto, la Juventus in passato fu molto vicina al centravanti classe 2000, ma nell’asta internazionale dello scorso gennaio la spuntò il Borussia Dortmund.