Gosens non si ferma più. L'esterno dell'Atalanta ha realizzato questa sera il nono gol in stagione e qualcuno ha fatto notare come il tedesco ne abbia "segnati più quest'anno che Bernardeschi in 4 stagioni". Non esattamente dettagli, di sicuro una situazione da monitorare. Pure in ottica Juventus.



IL TENTATIVO - Già, perché come raccontato da Calciomercato.com, la Juve ci aveva provato. Quando? A gennaio, con Paratici che si era mosso, sondando la disponibilità dell'Atalanta. Zero riscontri: sene può riparlare in estate, quando la Juventus potrà concretamente fare una proposta. Occhio all'Inter e al City, forti sul giocatore. Stando ai commenti dei tifosi, però, i bianconeri non dovrebbero nutrire dubbi: è il giocatore che può cambiare questa squadra. Leggete un po' i commenti qui in basso...