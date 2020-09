Solo buone notizie. Non solo per la Nazionale, ma anche per la Juventus. Inutile nascondersi: c'era comunque apprensione attorno al ritorno in campo di Giorgio, schierato titolare in Nazionale dopo oltre un anno dall'ultima volta. Ebbene, le risposte sono arrivate. E hanno confortato anche Andrea, pronto a riutilizzare il capitano a partire dalla prima gara con la Sampdoria.Guizzi e chiusure, soprattutto la classica grinta che solo a guardarla si capisce quanto sia mancata alla Juventus della scorsa stagione. Tornato nella 'storica' coppia con Bonucci, si è preso appena dieci minuti per riadattarsi a certi ritmi e certe scazzottate. Poi è tornato il Chiellini di sempre. Che ha alzato l'attenzione e pure un po' la posizione: segno che qualcosa della scorsa stagione continua a portarsela dietro. Di sicuro si è 'portato' Bonucci, più libero dagli oneri di marcature ma anche più pulito negli interventi, più sereno nelle chiusure. Come se la sola presenza di Giorgio lo migliorasse all'istante.Intanto, ad Amsterdam c'era una vecchia conoscenza bianconera al debutto assoluto in Nazionale maggiore: Locatelli non solo s'è preso una maglia da titolare, ma anche la scena totale dell'Arena orange. Bravo in fase di interdizione e compatto, concreto, sempre vicino e a supporto del giropalla di Jorginho. Un giocatore completo, sì. Particolarmente maturo. Di sicuro, pronto per recitare da protagonista nel centrocampo della Juventus: Sassuolo permettendo.