Il duro intervento dinella partita contro l’, la calcificazione alla gamba, un finale di stagione negativo e l’operazione in estate.. La sua presenza nella lista dei convocati per il Derby della Mole è stata una delle note positive della serata di ieri. Oggi, come riporta Tuttosport,. Per tornare il prima possibile in forma, perché un gesto vale più di mille parole:IL RIENTRO – Proprio ad Allegri il compito di trovargli la giusta collocazione. Durante la sosta, il tecnico livornese avrà l’occasione di testarlo, vederlo all’opera, e prendere le decisioni in vista della ripartenza di campionato ed impegni europei. Non è difficile immaginare che, una volta tornato in piena forma, il brasiliano possa diventare un elemento fondamentale per gli schemi di Allegri che, come ben noto, apprezza i giocatori dotati di grande tecnica.