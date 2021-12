Fresco di Globe Soccer Award come miglior difensore del 2021, Leonardo Bonucci si mostra su Instagram alle porte della ripresa dei lavori alla Continassa, mentre si allena sul tapis roulant. Prontissimo per tornare a correre sul campo e guidare la Juventus in una delicatissima seconda metà di stagione!

Qui di seguito il post di Bonucci su Instagram: nessuna vacanza, se non il viaggio a Dubai per il premio