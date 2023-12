Enzoemerge come protagonista inaspettato nel match contro il Napoli, segnando il suo primo gol per il Frosinone e portando in vantaggio la squadra ospite. Il calciatore di proprietà della Juventus dimostra il suo valore contribuendo alla sorprendente leadership nella partita. La rete segnata da Barrenechea sottolinea la sua versatilità e la sua importanza per la squadra ciociara, consolidando la sua presenza nell'undici titolare. Questo gol segna un momento significativo nella sua carriera e potrebbe influenzare positivamente il suo ruolo all'interno della Juventus, rappresentando un possibile contributo al futuro della squadra bianconera.