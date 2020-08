Arthur è appena arrivato alla Juventus e si vuol far vedere in forma alla sua nuova squadra e ai suoi nuovi tifosi. Dopo essersi fatto vedere particolarmente attivo in allenamento nei giorni scorsi, il centrocampista brasiliano arrivato dal Barcellona ha pubblicato una foto (storia di Instagram) in cui si mostra su un lettino coi massaggiatori elettrici alle cosce. E una scritta a campeggiare: "Sono pronto!". Immagini sicuramente diverse da quelle che lo vedevano sbadigliare sugli spalti durante le ultime partite da tesserato blaugrana. Immagini che fanno ben sperare gli juventini.