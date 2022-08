C'è anche Markotra i possibili obiettivi di mercato della, sempre in cerca di un rinforzo per l'attacco. Intanto il giocatore del- club che da parte sua continua a "lottare" contro le pretendenti per trattenerlo in rosa - si è reso protagonista di un ottimo inizio di campionato con la squadra di Sinisa Mihajlovic, con due gol nelle prime due partite (una sconfitta e un pareggio): tra le file dei rossoblù non capitava dai tempi del Divin codino Roberto, era la stagione 1997/98.