Dusan Vlahovic posticipa le vacanze ed è costretto a saltare gli impegni con la nazionale serba. L'attaccante si trova ancora alla Continassa, come riporta Tuttosport: " ha scelto di fermarsi a Torino per recuperare da un problema agli addominali che gli aveva procurato fastidi nell’ultimo periodo. Una circostanza che ha convinto Dragan Stojkovic, commissario tecnico della Serbia, a non convocare il centravanti per le prime partite di Nations League".