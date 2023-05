Problemi di mercato per la Juventus, provenienti dalla Premier League. Sconfitta del Leeds all'ultima partita stagionale, contro il Tottenham, e retrocessione matematica in Championship. Questo vuol dire che Weston McKennie rientrerà a Torino: per la Juventus sfuma il diritto di riscatto in mano agli inglesi che avrebbe portato nelle casse una cifra vicina ai 40 milioni di euro.