La Juventus sta disputando il posticipo della 24° giornata contro l'Udinese, con il punteggio che al momento premia i friulani per 0-1. Oltre al risultato amaro, Allegri dovrà fare i conti anche con un'altra tegola che riguarda uno dei suoi calciatori. Il riferimento va al brasiliano Bremer, ammonito al minuto numero 40 per un fallo ai danni di Lazar Samardzic. Giallo pesante, dato che in quanto diffidato, salterà la prossima sfida di campionato contro l'Hellas Verona, in programma al Bentegodi.