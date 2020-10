Altro giro, altra attesa. Altra preoccupazione. Non c'è solo da aspettare, da ieri alla lista dei possibili indisponibili verso ilc'è anche Leonardo. Il centrale bianconero, sostituito a metà della ripresa dopo un fastidio muscolare, oggi saprà l'entità del problema , se il miracolo in cui spera Andrea Pirlo si avvererà. Del resto, di questo parliamo:, coppia di centrali, sarebbe dura da digerire. Enon ha ancora messo minuti nelle gambe.Come racconta Tuttosport, oggi Leo sarà sottoposto a controlli strumentali ed è difficile vederlo disponibile per mercoledì sera. Ieri Pirlo ha inserito Frabotta, che è una buona opzione anche per la Champions. L'alternativa sarebbe, ancor più arretrato sulla linea dei centrali, insieme a. Occhio anche a: è disponibile e a mali estremi potrebbe essere estremissima conseguenza.