Problemi in difesa per la Juventus, che resta il reparto certamente con più certezze dell'intera rosa bianconero. Assodato il problema relativo al Green Pass di Szczesny, senza il polacco e senza gli altri giocatori fuori per squalifica o infortunio, la Juve al Meazza, fra porta e quartetto difensivo, scenderà in campo con le seconde linee (considerando ormai tale anche Chiellini, rispetto a Bonucci e De Ligt): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Pellegrini.