2









Guai a sottovalutarli. Perchè la Dinamo Kiev è tutt’altro che una squadra da affrontare con leggerezza, perché le trasferte in Ucraina sono sempre ostiche. Innanzitutto per le condizioni atmosferiche, che seppur a fine ottobre nono sono così miti come in Italia. Ma soprattutto per il periodo di forma che sta attraversando la squadra di un maestro come Mircea Lucescu, che dopo aver passato una vita sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, si è trasferito in estate sull’altra sponda, alla Dinamo, vincendo subito la Supercoppa D’Ucraina proprio contro il suo ex club. Attenta Juve, i pericoli a Kiev ci sono e Pirlo dovrà trovare l’assetto giusto per domarli.



Sfoglia o scorri la gallery per vedere i pericoli della Dinamo Kiev