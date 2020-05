2









Finalmente si riparte. Almeno con gli allenamenti di gruppo. Per il campionato manca ancora il via libera del Governo ma da lunedì i calciatori della Juve e del resto della Serie A potranno tornare ad allenarsi in gruppo. Quello di Sarri però sarà un gruppo a metà perché i calciatori rientrati dall'estero in questi giorni saranno ancora intenti nel rispettare i 14 giorni di quarantena per chi arriva da fuori paese. Solo CR7 sarà subito a disposizione di Sarri che avrà anche la possibilità di aggregare giovani di Primavera e Under 23 che in questi giorni hanno svolto le visite al J Medical.



Ecco chi sarà subito presente alla ripresa degli allenamenti di gruppo e chi rientrerà più tardi