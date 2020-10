2









Nel caos del Napoli e delle mancate partenze, quasi passava in sordina la notizia di due positività in casa Juve: due membri dello staff, extra campo, sono risultati contagiati dal Covid. Alle 21.15, il comunicato della Juventus, che sottolineava a chiara voce - seppur con poche parole - la propria posizione: senza un rinvio della Lega, si sarebbe applicato il protocollo. Dunque, sarebbe stata confermata la partita di questa sera. E così sarà: la Juve, a prescindere dall'arrivo del Napoli, è pronta a presentarsi nel suo Stadio, chiedendo eventualmente il 3-0 a tavolino. IN ISOLAMENTO - Intanto, dopo la notizia della positività, il gruppo squadra è finito in isolamento: a disporlo, secondo protocollo, la stessa società, che ha "rinchiuso" staff e giocatori al JHotel, così da permettere "a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita", evitando contatti con l’esterno del gruppo. 4 o 5 giorni di isolamento, un mini ritiro durante il quale i calciatori non potranno vedere le famiglie, privilegiando il solo allenamento. Ah, curiosità: il club torinese ha fatto notare anche un'ulteriore discrepanza tra le situazioni. Quale? Il Napoli non era in isolamento dopo i casi Zielinski ed Elmas, al contrario di quanto disposto rapidamente ieri alla Continassa per i due positivi. Addirittura, Milik ha preso un aereo e ha risposto alla convocazione della Polonia.