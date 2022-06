Parole al miele da parte di Fabio Grosso per Federico Gatti. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex bianconero ha incoronato il difensore classe 1998 di proprietà della Juve, che ha avuto modo di allenare al Frosinone. Ecco il suo commento: "È un ragazzo dalle doti incredibili. A 23 anni me lo sono ritrovato in Serie B, con quelle caratteristiche un po' tardi. Si è perso dei campionati importanti e delle esperienze. Ha grandissima fisicità, energia e una grande tecnica. Ha tutte le caratteristiche che servono per emergere e diventare un giocatore molto forte. Dobbiamo sapergli concedere qualche errore, ci saranno dei momenti in cui patirà questa ascesa vertiginosa".