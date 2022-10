Non si spengono le voci circolanti sul futuro del laterlae del Benfica Grimaldo, messo nel mirino dei dirigenti bianconeri per la sessione del mercato invernale. Ad avvalorare maggiormente questa ipotesi ci ha pensato l'allenatore Schmidt che ha dichiarato: 'Decide lui se vuole andare o restare', come a dire 'via libera'. Ora Madama deve valutare con attenzione la situazione e sferrare l'assalto decisivo se mai ci sarà il margine per una trattativa.