Mancano pochi giorni all'apertura del mercato e in casa Juve si stanno già studiando le mosse per arrivare a quelli che sono i prossimi obiettivi da definire. La priorità al momento sembra essere sulla fascia, con Juan Cuadrado che è ormai prossimo a lasciare la Mole e che necessita di un sostituto anche per il proseguio della stagione in corso. I nomi finiti sotto la lente di ingrandimento sono molti, ma fino a questo momento non è stata intavolata alcuna trattativa ufficiale. Tra i vari profili, uno di quelli che più piace è quello dell'esterno del Benfica Grimaldo, in'uscita dal club lusitano al termine della stagione.- L'assist a Madama arriva proprio dal diretto interessato, che in queste ore ha fatto sapere di non voler proseguire i rapporti con i portoghesi e di conseguenza avrebbe già iniziato a guardarsi attorno. Il suo ingaggio attuale si aggira attorno ai 4 milioni, cifra altamente alla portata delle casse della Vecchia Signora.- Resta però da battere la forte concorrenza che c'è sul giocatore, perchè oltre ai tedeschi del Borussia Dortmund infatti, stando a quanto riportato da Calciomercato.com anche l'Inter avrebbe iniziato a sondare il terreno per Grimaldo.