Nessuna risoluzione del contratto per Douglas Costa, secondo Tuttosport cambiano i termini del suo trasferimento al Gremio: dopo il suo prestito al Bayern Monaco che scadrà a fine stagione, il giocatore si trasferirà in Brasile in prestito secco dalla Juventus, che rimarrà proprietaria del cartellino fino alla fine della prossima stagione, quando poi scadrà il contratto con i bianconeri e Douglas sarà libero di accordarsi con chi vuole.