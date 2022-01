Szczesny verso il ritorno in campo per la partita contro l'Udinese. Rimasto in panchina nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, già da oggi il polacco dovrebbe entrare in possesso del Green Pass che gli consentirà di aggregarsi alla squadra anche al JHotel evitando di unirsi ai compagni solo all'ultimo istante come accaduto ieri a San Siro. Per sabato, dunque, la situazione dovrebbe tornare alla normalità e la Juve potrà contare di nuovo sul suo portiere titolare. Lo riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.